日清食品董事長安藤清隆　獲委任「降低食物中鹽和糖委員會」委員

政府今天（12日）宣布，降低食物中鹽和糖委員會將增加3名新成員，分別是張思定、馬桂榕和日清食品第三代掌舵人安藤清隆。

食物及衞生局今宣布委任日清食品第三代掌舵人安藤清隆為降低食物中鹽和糖委員會新成員。 （資料圖片／李澤彤攝）

食物及衞生局今宣布委任安藤清隆、張思定和馬桂榕為降低食物中鹽和糖委員會新成員，任期由今年4月15日至2021年3月14日。

安藤清隆是日清第三代掌舵人，現同時擔任集團執行董事、董事長兼首席執行官。日清在本港主業務包括生產、銷售即食麵和杯麵等產品。翻查資料發現，日本日清食品在2016年曾表示，為配合現代消費者的健康需求，將改變配方，研究以天然鮮味替代部份鹽分，在不影響口感的前題下，於2020年前減鈉15%。日清香港亦曾回覆傳媒指，正努力研究減鹽。

食物及衞生局局長陳肇始表示，委員會一直就推動減低公眾攝入鹽和糖的措施，向食物及衞生局提出了不少寶貴和實用的建議，她期待日後獲得委員會更多建議。委員會在2015年3月成立，就減低香港市民鹽和糖的攝入量，制定政策方向及統籌相關工作，以及制定減低香港食物中鹽和糖含量的工作計劃，監督計劃的推行及作出檢討。