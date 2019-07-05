日韓持續對立礙半導體貿易　分析指影響手機生產

日本針對製作半導體所需材料，加強對韓出口管制，引來韓國強烈不滿，向世界貿易組織（WTO）投訴。有分析指，這場東北亞風波如果持續，不利兩國經濟，更影響智能手機生產。

日本《共同社》引述岩井Cosmo證券高級分析師齋藤和嘉表示，可能會出現產品無法運往韓國的情況。他指出，日本的JSR、STELLA CHEMIFA等半導體材料製造商的銷售額或將減少。

韓國半導體生產商 需要日本原材料

手機由大量半導體零件砌成，而半導體零件也需要原材料製造。韓國半導體主要由三星電子和SK海力士（SKHynix）製造，而兩公司要向日本購買原材料。

齋藤預測，三星電子和SK海力士或無法獲取原材料，將較難維持正常運作。

電腦、智能手機內有大量半導體，雖然韓國是大型生產商，不過製造半導體的原材料，部份需要日本供應。（路透社）

長此下去供應不足 影響全球手機生產

東芝存儲器（東京）以及美國美光科技（Micron），也有製造半導體，預計手機商會找尋這些公司作為替代供應商。

不過，由於韓企的市佔率高，長久下去半導體供應會逐漸陷入不足，智能手機與電腦生或會停滯，甚至波及蘋果iPhone等非日韓品牌。

瑞穗證券高級分析師北岡真一表示，韓企認為無法依靠日本供應的話，就會想辦法在國內生產，而這是韓國政府長期以來推動原材料產業發展的原因。

韓冀二戰賠償再磋商 學者憂短期難解

韓國駐日本大使南官杓拜訪《東京日報》總部時，亦指出衝突不利兩國經濟。

他表示，韓國國內大多數人都希望問題早日解決。而引起衝突的韓國大法院裁定日企向韓籍二戰勞工賠償，他指這是民事訴訟案，兩國在這件事件多年來都意見相悖，需要原告、被告以及兩國政府再次磋商。

SMBC日興證券高級經濟學家平山廣太則擔心會爆發報復戰，認為二戰賠償問題還需要很長時間，很難短期之內解決。