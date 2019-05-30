【日韓關係】日本採取反制措施　加強檢查韓國進口水產

韓國政府至今持續禁止日本福島等8縣水產進口。日本政府厚生勞動省周四（30日）表示，以「確保食物安全」之名，加強檢查韓國進口水產。日本傳媒指出，加強檢查實際是對韓國的反制措施。

日本政府從周六（6月1日）起開始對韓國進口到日本的水產，加強監控檢查。受影響水產包括比目魚、供生食的冷凍魁蛤、滑頂薄殼鳥蛤及海膽等，總共5個品種。

日本政府原本對韓國進口的比目魚總量進行約20%的監控檢查，6月將提高到40%。而為檢查魁蛤、滑頂薄殼鳥蛤及海膽內是否有會造成腹痛、發燒的病原微生物、副溶血弧菌等，日本政府也將提高檢查比例，從現行的10%增至20%。

厚生勞動省表示，過去有食物中毒案例是源於韓國進口比目魚中含有寄生蟲，2015年有8宗、62名患者；2016年有10宗、113名患者；2017年有5宗、47名患者；2018年有7宗、82名患者。

日本《產經新聞》報道，指出，強化特定國家水產品進口管制可說「極為罕見」，日本對韓國的反制措施。《日本經濟新聞》則指，日本加強檢查水產的不只針對南韓，中國和美國等國家水產亦受影響。

日本福島核災後，韓國禁止福島等8縣水產進口，引來日本不滿，就此向世界貿易組織（WTO）提出申訴，2018年2月時，韓國獲判敗訴，之後提出上訴。最新審議結果4月11日出爐，改判韓國勝訴。韓國政府對世貿裁決表示歡迎，並將繼續禁止福島水產進口。

（中央社／韓國國際廣播電台）