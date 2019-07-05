日本7-11手機支付程式遭第三方入侵　900用戶或損失5500萬日圓

日本7-11母公司柒和伊控股於周四（4日）宣布，在周一（1日）推出﹑可於旗下7-11便利店作手機支付的「7pay」，因遭到第三方入侵，或有900名用戶因而蒙受損失，涉及金額有可能達到5,500萬日圓，公司明言會向受影響用戶悉數作賠償。

公司又指出，由於該手機支付程式高達150萬名用戶註冊，不排除損失將會進一步擴大；同時已暫停所有帳戶增值，以及新用戶註冊。

「7pay」社長已道歉

據日本《共同社》報道，7-11門店發現有人大量購入轉賣便於套現的香煙等商品。「7pay」社長小林強表示﹕「向蒙受損失的顧客深表歉意」，並且「將仔細調查統系是否存在瑕疵」，又表示有意向警視廳報警。他指出會力爭早日讓「7pay」全面恢復服務。

報道指出，有第三方以某種方式取得註冊賬號及密碼，並冒充「7pay」用戶本人，透過已綁定的信用卡及借記卡向該手機支付程式充值。至於用戶賬號及密碼外洩的原因，公司指出目前仍在調查，尚未清楚。

東京警視廳亦採取行動，新宿警署在周四涉嫌詐騙未逐逮捕了2名中國籍男子。《共同社》指出目前被捕人士包括名為張昇及另一及未有具及的中國籍男子。二人涉嫌在周三（3日）上午，在新宿區內的7-11門店，非法使用東京一名40多歲男性的身份，試圖利用「7pay」購買40條電子香煙。其中張升已承認犯罪，另一人則予否認。