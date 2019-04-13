7-11便利店日本推「7pay」電子付款系統　未來可節省收銀員人手？

電子錢包目前已非常流行，不少人吃飯都同朋友Payme找數，Apple pay、LINE pay等感應式付款也得到廣泛應用，但大家又有否想過有一日連7-11便利店都推出自家感應式付款電子錢包系統？日本方面7-11就公布將在7月實施，並名為「7pay」。

日本7-11除了便利店還有銀行、網購等業務，日前其社長井坂隆一就宣布2019年度重大項目「7pay」，顧名思義這是一個電子錢包系統，用於店內作感應式付款，客人只要用手機下載App便能使用，更指這次「7pay」計劃預算會有3000萬下載，非常大野心。

這個7月日本便利店就有消費新模式，7-11推出「7pay」，香港幾時有？

「7pay」將在今年7月正式推出，結合目前己有1100萬下載數的7-11 App，屆時在日本國內會有各種推廣優惠。至於為何突然推出這個服務，當然是跟經營問題有關，除了收入之外，24小時便利店在日本正面臨重大改革，早前大阪的店就因人手不足而要縮短營業時間，而使用「7pay」則可以有效解決人手問題，由於電子化的收付系統，客戶買東西可以更加自助，也可大幅減少排隊時間。雖然「7pay」暫時只有日本能使用，但電子消費全球化已經是必然一步，「7pay」的應用只要止軌道後便會推廣到其他地區，相信香港都好快有得用。