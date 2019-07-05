【新股集資王】百威亞太首日孖展超購0.74倍　專家料短期升一成

今年最大型新股百威亞太（1876）今日首日招股，信誠、耀才及輝立3間證券行分別借出15億元、近23億元和25億元孖展，另市場消息指，國泰君安借出2億元孖展、致富借出1.5億元、一通借出4000萬元，6間劵商共借出66.9億元孖展，以百威亞太公開發售最多集資38.4億元計，首日已超購0.74倍。

3間證券行預留孖展額度最多450億元，當中耀才最高可借出200億元，信誠約150億元，輝立則預留超過100億元，孖展息率均為3.88厘。多間銀行推出新股認購貸款優惠搶孖展客，例如：恒生銀行（0011）的孖展息率是3.95%、大新銀行（2356）是3.85%、滙豐的息率最低，貸款額高於300萬元的，年息為2.25%，貸款額低於300萬元，年息為2.45%，最少要借10萬元。

信誠證券聯席董事張智威估計，百威亞太上市後，股價短期內可最多上升10%。（張浩維攝）

港元拆息高企 散戶有觀望心態

信誠證券聯席董事張智威表示，因港元拆息高企，部分散戶有觀望心態，故該股首日招股的孖展情況一般，如果拆息下降，相信孖展情況會較佳；百威亞太最多集資764億元，他指該股的集資額太大，預計僅超購2至3倍。

張智威預計此股上市後，股價短期內可最多上升10%，散戶要自己計數，「夠填就得」，借孖展入市也無妨；而百威亞太市值過千億，上市後很有可能獲納入指數成份股，帶動股價有進一步升勢，故投資者亦可持有該股半年至1年。

耀才：預計百威亞太將超購10倍以內

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬覺得，百威亞太集資額較大，以往集資額高的新股，如郵儲銀行（1658）和中國鐵塔（0788）的銷情只是一般，加上該股是內需股，並非科技和醫藥等板塊股份，本身賣點不大，故預計百威亞太將超購10倍以內。若該股的定價較低，將有一定炒作空間。

此外，輝立證券企業融資經理陳英傑表示，百威入場門檻不高，購買一手只需約4747元；而百威亞太是大型新股，不少投資者會長線持有，故預計該股招股反應熱烈，或會超額30倍左右，散戶如果想有較高機會中籤，也可考慮借孖展入市。