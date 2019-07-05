港交所：收市競價時段　將擴至所有股本證券及基金

港交所（0388）宣布，由2019年10月8日起，收市後競價時段擴展至所有股本證券和基金。

包括ETF和REIT 以及預託證券

涉及產品包括預託證券、投資公司、優先股臉及合訂證券，還有交易所買賣基金（ETF）和房地產投資信託基金（REIT），覆蓋的證券總數將由700隻大增至超過2,600隻。

同樣收市後10分鐘交易 價格波幅5%

現時收市競價交易時段覆蓋恒生綜合大型股指數、中型股指數及小型股指數的成份股、在中國內地證券交易所有相應A股的H股，以及所有交易所買賣基金。

新增證券在收市競價交易時段的交易模式，將與該時段的現行模式相同，包括時段內5%的價格限制。收市競價交易時段給予投資者額外10分鐘交易時間以完成日常交易。

港交所市場主管姚嘉仁表示：「自3年前推出收市競價交易時段以來，該時段交投活躍，切合我們市場不同投資者的交易需要。擴大交易產品名單至覆蓋所有餘下股本證券及基金，將會進一步提高收市時的交易流通性，同時簡化市場參與者的交易運作，並劃一所有股本證券的收市時間。」

收市競價交易時段於2016年推出，將維持不包括結構性產品、槓桿及反向產品、認股權證及債務證券。