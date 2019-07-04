李小加﹕下一階段要帶阿里巴巴及百度回家

阿里巴巴等在美國掛牌的中概股，即將可以回家去。香港交易所（0388）行政總裁接受《新浪財經》訪問時指出，港交所下一階段是要將流浪在海外市場上市的中國本土企業如阿里巴巴及百度回到國內，又重申港交所不會只做中國公司生意，而是要做全球公司的生意。

他指出在2014年時，當時香港的制度仍未作出準備，所以阿里巴巴只能「灑淚香港」而遠走他鄉，赴美上市。對於阿里巴巴當時的決定，感到很無奈。

李小加指出當時已有相當深入討論，可是香港市場對同股不同權的股權架構仍未準備好，導致阿里巴巴最終在美國掛牌。

可是隨著港交所逐步對制度作出改革，容許同股不同權架構公司在香港上市，並且吸引不少新經濟公司來港掛牌，帶動去年選擇在香港上市的公司數目為209家，集資額更是全球第一。

上半年融資額已達700億元人民幣

李小加指出在今年上半年，上市公司在港股市場融資額已達到逾700億元人民幣，較去年上半年增加35%，當中一半是來自新經濟公司，預料今年會更加強勁。

在談及有關港交所前員工涉貪時，李小加重申是前員工遭到廉政公署調查，港交所並無捲入其中，又指出上市制度有充分的權利制衡機制，對審批監管人員的權限及自由裁決量有巨大限制。他明言對香港上市制度的自我清洗能力充滿信心，一旦發現蛀蟲能夠及時清除。

將迎來互聯互通3.0

此外李小加接受《國際金融報》訪問時指出，港交所未來從來三個方向下手改革，第一紮根中國﹑第二連接全球﹑第三擁抱科技。

他又指出港交所已從互聯互通1.0時代，進化至2.0時代，未來會進一步改善現有機制，相信未來會近來互聯互通3.0﹑4.0﹑5.0時代。