恒指低開261點後　跌幅擴大至逾400點　受累聯儲局大幅減息機會降

財經快訊
撰文：
最後更新日期：

美國股市上周五（5日）回調，道指收報26922點，微跌43點（0.16%）。港股今早跟隨外圍股市向下，恒指開市報28513點，跌261點（0.91%）；國企指數報10801點，跌93點（0.86%）。其後港股跌勢加劇，恒生指數最新報28345點，跌429點；國企指數最新報10746點，跌148點。

藍籌股開市普遍下挫，騰訊（0700）跌1.33%，報355元；友邦保險（1299）跌1.74%，報84.75元；滙豐控股（0005）跌0.38%，報65.2元；中國平安（2318）跌1.14%，報95.6元；港交所（0388）跌0.86%，報276元；領展（0823）跌0.76%，報98.45元；舜宇光學（2382）跌1.38%，報82.1元；瑞聲科技（2018）跌1.55%，報44.6元。

香港電視（1137）公布，6月訂單總商品交易額按年增長47.06%，至2.25億元，平均每日訂單量亦升48.51%至1.5萬單，惟股價今早回軟，跌5.02%，報5.11元。

比亞迪（1211）6月汽車銷量按年微升3.1%至3.87萬輛，上半年累計汽車銷量增加1.6%，公司股價暫無升跌，報47.8元；金蝶國際（0268）上周五（5日）發出盈警，股價低開11.28%，報7.08元。

【HKTV mall】港視網購平台及門市次季交易額6.52億　按年升44%
比亞迪首6個月累計銷售逾14萬輛新能源汽車　按年增94.5%
金蝶國際發盈警　David Webb炮轟主席公告前15天減持套現逾5億元
內地科創板將於7月22日開市交易
港交所：收市競價時段　將擴至所有股本證券及基金
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。