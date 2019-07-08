恒指低開261點後　跌幅擴大至逾400點　受累聯儲局大幅減息機會降

撰文：文顥宗
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美國股市上周五（5日）回調，道指收報26922點，微跌43點（0.16%）。港股今早跟隨外圍股市向下，恒指開市報28513點，跌261點（0.91%）；國企指數報10801點，跌93點（0.86%）。其後港股跌勢加劇，恒生指數最新報28345點，跌429點；國企指數最新報10746點，跌148點。
藍籌股開市普遍下挫，騰訊（0700）跌1.33%，報355元；友邦保險（1299）跌1.74%，報84.75元；滙豐控股（0005）跌0.38%，報65.2元；中國平安（2318）跌1.14%，報95.6元；港交所（0388）跌0.86%，報276元；領展（0823）跌0.76%，報98.45元；舜宇光學（2382）跌1.38%，報82.1元；瑞聲科技（2018）跌1.55%，報44.6元。
香港電視（1137）公布，6月訂單總商品交易額按年增長47.06%，至2.25億元，平均每日訂單量亦升48.51%至1.5萬單，惟股價今早回軟，跌5.02%，報5.11元。
比亞迪（1211）6月汽車銷量按年微升3.1%至3.87萬輛，上半年累計汽車銷量增加1.6%，公司股價暫無升跌，報47.8元；金蝶國際（0268）上周五（5日）發出盈警，股價低開11.28%，報7.08元。