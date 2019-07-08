調查﹕主權基金或央行更偏好投資新興市場　脫歐為投資風險之一

主權基金及央行，似乎更鍾情於新興市場多於歐洲市場。據景順向139名主權投資者及央行儲備管理者的最新調查顯示，今年計劃投資在新興市場的機構，達到40%，可是有意投資在歐洲的投資者只有13%。調查又顯示，受訪的機構中，有三分一有意減持在歐洲的投資。

《路透》引述景順歐洲﹑中東﹑非洲（EMEA）機構投資主管Alex Millar指出，目前不少歐洲債券孳息率已處於負數區域，與新興市場相比，歐洲增長預測亦屬偏低，所以從投資角度吸引力較低。同時受訪者指出，歐元區政治環境及英國脫歐，均是投資者關注的焦點。

歐洲央行近期對貨幣政策持較鴿派態度，加上其他主要央行亦採取偏鴿立場，促使歐元區內債券收益率落入更深的負數區域，亦刺激投資者有意物色新的投資選擇。

受訪者認為未來三年內地更具投資者吸引力

調查亦發現，英國脫歐影響64%主權投資者的資產配置決定，另46%受訪者則指出歐元區內政局帶來影響。

調查又顯示，促使投資者對中國及美國貿易緊張局勢感到憂慮，惟預期未來三年作為投資者吸引力，較之前一年上升。

Alex Millar指出，自7年前進行有關調查，發現相關投資者持有固定收益投資佔比穩定下降，同時更偏好對私募市場投資。可是今年調查結果發現，投資對固定收益配置比率。他指出去年底股市較波動，所以股票配置較低，惟相信隨著經濟周期已到了末段，導致相關投資者增加對固定收益或者增強投資策略的防御能力。