非洲豬瘟未平息　中國大豆需求「不尋常地高」

中國近月爆發非洲豬瘟，不少地區都要大規模殺豬，理應令作為飼料的大豆需求減少。不過有商品分析師表示，中國最近的大豆需求量不尋常地高，背後有可能是飼料種類轉變。

大豆需求量僅按年跌約10% 不如預期

《CNBC》報道，INTL FCStone的高級亞洲商品分析師Darin Friedrichs表示，目前大豆壓榨率和大豆需求量按年下降，但由於中國已經屠宰了大量染病生豬，實際數據仍然出人意表地強勁。

他指出：「如果中國損失約40%或更多的生豬，我們一般會預計大豆需求將大幅減少。但數據表明需求量只是按年下跌5至10%左右，這一點令人驚訝。」

或因部份養殖戶 由廚餘轉用其他飼料

他估計，有可能是一些養殖戶，將部份飼料由廚餘換成廠房製作的飼料，因此需求跌幅放緩。

中國公司例如天下糧倉數據顯示，年初至今大豆加工量按年下跌3.6%。

生豬損失多 但難以估計實際數字

外界目前還只能靠估計來推算中國非洲豬瘟的影響程度，荷蘭有從事農業貸款的荷蘭合作銀行（Rabobank）6月報告曾表示，實際數字難以估計，豬隻損失可能在20至70%之間。

中國官方數據則顯示，中國母豬5月按年減少23.9%，較整體豬群跌幅稍大。荷蘭合作銀行稱，政府數據是他們「看到的最樂觀估計之一」。

大豆是中美貿易戰焦點商品之一，如果中國需求高企，意味着難免要向美國進口。