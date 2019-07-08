TNG料第二階段才獲虛擬銀行牌照　尚乘﹕與小米合作有協同效益

本港的「獨角獸」，包括GOGOVAN創辦人林凱源、WeLab的創辦人兼行政總裁龍沛智及TNG 創辦人兼行政總裁江慶恩均表示，本地資金冷淡，無論在什麼行業創業，起步也絕不容易。林凱源指出，最初憑着2萬元創業，未有受本地資金大力支援。江慶恩亦稱，主要是靠自行融資成為「獨角獸」，本地資金並沒有太支援其公司起步。

GOGOVAN創辦人：冀本地資金能支援聆聽企業策劃

林凱源續說，希望本地未來銀行家及基金能聆聽創業團隊的思想策劃。他亦表示，自阿里巴巴3年前入股後，成為公司其中一位最大股東。未來計劃於新興市埸如越南及內地和一帶一路地區發展。

TNG 創辦人：或需等待一年才能獲得虛擬銀行牌照

江慶恩指，早前公佈的虛擬銀行牌照名單並未見公司蹤影。他預料，或要等待第二階段才能獲得虛擬銀行牌照，可能需時一年，但不知道此是好事還是壞事，有虛擬銀行持有人正與公司建立合作關係，另外公司為此改變策路，與更多海外銀行合作。

他指出，相比傳統銀行，電子錢包在提供誇區轉帳方面更有彈性。被問及處理全球反洗黑錢的工作，江慶恩承認相關工作有壓力，在400名員工當中，有三分一負責處理相關工作。

他亦稱，現時本港大部份家傭已有相關帳户。去年公司已處理的轉帳金額超過20億美元，特別針對沒有銀行帳户的發展中國家用户。

江慶恩稱，發展中國家近期興起電子錢包，計劃將業務擴展至東南亞地區、韓國、台灣等地。

尚乘集團全球顧問委員會副主席容顯文指出，公司計劃於半年內推出虛擬銀行服務。 ( 張梓瑩攝 )

尚乘冀半年內推虛擬銀行服務

尚乘集團全球顧問委員會副主席容顯文表示，計劃於半年內推出虛擬銀行服務，但未有具體時間表。他亦指出，會與小米集團（1810）成為合作夥伴。容顯文解釋，小米才剛成立公眾平台，尚乘擁有較成熟的金融科技，另外公司亦看中小米的技術優勢，相信可產生協同效益。

此外WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智指出，目前公司有兩成業務來自企業對企業（B2B）服務，隨著獲批虛擬銀行牌照，會將業務擴展至存款業務，以配合客戶需要。