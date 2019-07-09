城大兩岸四地消費者信心指數　香港跌至5年最低點

香港城市大學發表2019年第二季兩岸及港澳消費者信心指數，香港消費者整體指數為77.7分，較第一季下跌4.1分，按年下降10.5分，處於5年最低水平。

是次調查由今年5月31日至6月30日期間，以抽樣形式向1,005名18歲以上常住香港人士，進行電話訪問。

調查評分以100分為中位數，香港各分項得分均低於100分，顯示港人對各個範疇均欠缺信心。

經濟發展信心79.2 按年大跌23.5

香港經濟發展的整體指數為79.2分，按年大跌23.5分，按季亦大挫13.4分。其中對目前經濟情況的信心指數為89.2分，按季下跌5.4分。而未來3個月經濟發展信心為72.5分，較上季大跌19.1分。

買樓信心只有51.1 各項指數最低

香港人對買樓置業最欠缺信心，港人買樓信心只得51.1分，較去年同期上升22.5分，但按季下跌11分。對目前買樓信心指數為45.3分，按季下跌16.4分。對未來3個月買樓信心指數為55分，按季下跌7.6分。

物價方面，港人信心指數為67.6分，按年及按季均輕微下調。目前物價的信心指數是58.9分，按季下跌13.8分。未來3個月物價信心為73.3分，按季上升3.8分。

香港人對投資股票的整體指數為77.1分，按年下跌14.2分，按季亦下降3.4分。對目前的投資股票信心為75.6分，按季下跌3.7分。對未來3個月投資股票信心為78.1分，按季下跌3.2分。

城大調查指出，香港人第二季經濟發展信心，按年大跌23.5分，按季亦跌13.4分，至79.2分。今次調查無一個分項高於100分，均處於信心不足區間。（資料圖片）

就業狀況、生活信心接近中位數

港人對就狀況的整體信心指數為91.9分，與上季相同，按年則下跌16.4分。目前就業信心為103.9分，按季上升8.9分。未來3個月就業信心為84分，按季下跌6.2分，顯示香港人目前信心上升，但看淡未來3個月的就業情況。

香港人對生活方面的整體指數為99.1分，是最有信心的分項，按季上升3.3分，但按年下跌7.7分。目前生活信心指數為111.2分，按季上升4.7分。未來3個月生活信心為91分，按季上升2.2分。

整體而言，生活信心較其他項目平穩，然而市民對經濟發展及置業兩方面的信心下滑，城大指或與近期政治局勢不穩定有關。