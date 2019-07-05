穆迪憂2047年之前香港政治、經濟自由遭削弱　失去獨立實體地位

穆迪發表香港評級報告，維持本港長期信貸評級為Aa2，亦維持展望為「穩定」。報告關注香港政治問題，擔心2047年中共「50年不變」承諾完結之前，本港政治及經濟自由收窄，甚至失去獨立實體（independent entity）地位。

目前財政非常強勁 可緩和人口老化等影響

該機構表示，香港財政和應對外部衝擊的能力非常強勁，反映出政府債務負擔處於最低水平，擁有龐大財政儲備及外匯儲備。

上述緩衝可以緩和長期負面因素影響，包括人口迅速老化，全球貿易或急速放慢，以及中美張局勢引起的長期貿易與投資變化。

制衡政府力量如削弱 信用評級有負面影響

然而，穆迪對近期香港政治情況表示擔憂，認為近年政府政策面臨挑戰，特別是近日香港出現大規模示威。這些示威活動是香港制衡政府的力量，萬一這種力量減弱，就會對本港信用評級構成負面影響。

穆迪表示，評級香港時也考慮到香港「一個兩制」之下「50年不變」的設想。與中國相比，香港有一定程度的政治與經濟獨立性，再加上香港的信貸優勢，因此評級較中國的A1為高。

穆迪警告，如果香港政治及經濟獨立程度受侵蝕，或香港制衡政府的力量減弱，會影響本港評級。（資料圖片）

接近2047「大限」 政經獨立程度有侵蝕風險

然而穆迪指出，中港評級是有密切關連的，中港兩地走得愈近，兩地的評級就會收窄。

該機構又表示，隨着2047年「50年不變」期限愈近，香港政治與經濟的獨立程度，無論是實際還是感知上，均會面臨被侵蝕的風險。而政治與經濟獨立程度，正正是香港相對於內地城市而言的一大優勢。這種侵蝕有可能削弱香港目前非常高的實力，並縮小香港與中國之間的評級差距。

美國─香港政策法若修改 嚴重削弱香港地位

雖然距離2047年還有時間，但由於結果未確定，目前香港在國際環境之中的諸多獨立實體與相關行動，包括世界貿易組織（WTO）地位，以及與其他國家和地區簽訂的雙邊貿易安排，均有可能在2047年之前突然改變。

這種對外關係有可能改變，例如美國國會正計劃，將一國兩制實行情況，視為審視《美國─香港政策法》的一個項目。如果美國廢除或修訂《美國─香港政策法》，可能對港美貿易有重大影響，甚至影響香港與其他貿易夥伴的往來，並顯著削弱香港作為國際貿易和金融中心的吸引力。在這些況下，香港與中國之間的評級差距有可能縮小。

中港融合程度加深 意味香港可能降級

如果中國信用狀況轉差，或中港融合程度加深，穆迪認為會削弱香港雄厚的實力以及相對中國其他城市的優勢，即意味着香港有可能會降低評級。