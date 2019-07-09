韓國晶片商謀求繞過日本出口限制　但存在多項困難

日本限制晶片原材料向韓國出口，韓國晶片商目前正考慮各種應急方法，但面臨很大的困難。

日本上星期表示，將會停止向韓國出口3種原材料的優惠待遇，出口商每次出口都要經過批准，為期90天。

光刻材料、氟化氫 均由日本主導

限制令適用於3種產品，均由日本主導，難以在外找到高質替代品。當中包括用於將電路圖轉印至半導體基板的薄膜「光刻材料」，用作晶片蝕刻的氣體「高純度氟化氫」，以及用於製造智能手機顯示屏的「氟化聚酰亞胺」。

向第三方採購 或購其他公司存貨

《路透社》引述韓國半導體與顯示技術協會主席Park Jea-gun稱，三星電子和SK海力士（SK Hynix），正設法在中國或台灣等地增加採購，當中包括向海外公司查詢出售庫存的意向。

SK證券分析師Kim Young-woo表示，這些晶片製造商已經派遣銷售團隊，到日本以外的工廠和供應商，以確保庫存。

不過，日本在這些原材料處於世界最先進水平，來自韓國晶片商的消息人士亦表示：「這些材料，不是我們可以很快在其他地方找到並買到的東西。」

他續指出：「即使我們找到日本以外的替代選擇，也必須進行測試，以確保質素良好，能夠生產高質素的晶片。」

晶片製作需要高科技及指定原料，野村分析師Shigeki Ozaki指出，由選材到使用比例都要大量專業知識，韓國自行研發不是易事。（路透社）

業界不會囤積存貨 料僅足夠使用4個月

更大的問題是，韓國企業想找也未必找到足夠存貨。全球晶片商一般不會囤積這些原材料，因為光刻膠會很快變質，而氟化氫則有劇毒。

韓國廠商會從中國採購部份氟化氫，但大部份原材料都依賴日本供應。有專家估計，部份材料最多只有4個月存貨。

日韓今次爭端源於政治因素，韓國最高法院去年10月裁決新日鐵住金要賠償二戰韓國勞工，日本要求解決事件不果。

日本認為，1965年日韓協議已經解決賠償問題，現時再提出要求是無理。

日本企業想辦法供貨 但未必能滿足需求

日本企業也在想辦法緩和業界困境，JSR發言人表示，他們在比利時的工廠可以提供一些光刻膠。

東京應化工業發言人則表示，公司在韓國設有一間工廠，可以向韓國客戶供貨「一段時間」。但工廠還是要從日本取得一些原料，才能製作光刻膠。

Stella Chemifa就指出，在韓國的合資企業可以向客戶供應氟化氫，但未能說明可以滿足多少客戶需求。