連鎖英語學習中心「Monkey Tree」申上市　集資開15間中心

連鎖兒童英語學習中心「Monkey Tree」（蒙奇千里集團）申請於主板上市，博思融資將擔任其保薦人；公司冀集資以開設15間新自營中心。



根據初步上市申請文件，於2009年成立的蒙奇，主要以「Monkey Tree」品牌為3至12歲的學生提供英語課程，目前共有77間Monkey Tree學習中心其中自營店有18間，均位於香港，其他則為加盟店，分別在香港、澳門及中國的43間、3間及13間。按去年收入計，目前於行業內市場佔有率近一成。公司於2014年開始以「Panda Garden」品牌推出普通話課程，去年開始提供西班牙語課程。



截至今年3月底止，Monkey Tree學習中心有逾1.92萬名學生報讀課程，其中1.2萬人報讀加盟中心。期內該公司收入1.72億元，按年升17%，賺1926.4萬元，按年升37%。經調整溢利為2,497.9萬元，按年增長44.4%。



蒙奇千里集團總部位於香港，由孫凌峰於2009年創立，最先在炮台山獨資開設第一個學習中心。現時孫凌峰仍是集團大股東，持股70%。



該公司集資所得擬用於在2021至2023財年開設15間新自營中心；用作為線上學習改編其學習及練習材料，並擴大適用於小學程度學生的課程範圍；設立中國辦事處等。