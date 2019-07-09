人行﹕Facebook虛擬貨幣libra應納入央行監管　兼且要取得牌照

Facebook將於明年推出虛擬貨幣Libra，繼續受到全球關注，其中美國眾議員及英國「金融行為監管局」均先後就監管Libra發表意見，人民銀行前行長周小川及人民銀行亦就監管Libra發表意見。

周小川表示，近年不少機構和人員試圖建立一種更有利於全球化的貨幣，未來可能會出現更加國際化、全球化的一種貨幣，導致主要貨幣和它產生兌換關係，這個東西並不一定是Libra。隨著全球化程度不斷提高，中國經濟參與國際經濟的力度大幅提高，人民幣成為SDR的組成部分，標誌著人民幣自由使用程度的大幅度提高；國際上也出現了能夠更有力促進全球化貨幣方面的舉措，其中一個正是加密貨幣。

他續指，Libra在過去加密貨幣的基礎上，最少做了兩方面的改進：吸收了加密貨幣以往過於求成的教訓，能夠避免幣值的大幅波動和投機成分、以及瞄準了跨境領域的硬需求。

Libra與一籃子貨幣掛鉤 或產生匯率套利問題

另外，人行支付司副司長穆長春撰文，指出Libra必須納入央行監管框架內，以防壟斷，特別是網絡效應產生的贏家通吃問題，又指出若Libra獲廣泛應用，部份交易就會用Libra定價。與之相關的賒納﹑貿易融資﹑消費信貸均會採用Libra，繼而進入信貸市場。不過，Libra與一籃子貨幣掛鉤，或會產生匯率套利問題，不排除有獲授權的經銷商地位進行套利賺錢，惟並無說明在市場流動性欠佳時，經銷商是否有讓市場回恢暢順的責任。

穆長春又指出Facebook一直迴避牌照的問題，堅持無需取得牌照，並由合作機構去取得牌照。實際上吸收存款，發起支付，進行資產管理，卻不用承擔金融機構所承擔的所有反洗錢/反恐怖融資責任。

此外印度有意禁止Libra，該國印度經濟事務部長Subhash Garg指出，目前該款虛擬貨幣設計仍未明朗，又指出印度是無法接受虛擬貨幣。