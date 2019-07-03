美國會要求Facebook停止開發Libra：威脅到美元

自全球社交網路巨頭Facebook6月18日發佈全球數位貨幣Libra（天秤幣）白皮書後，來自美國國會的反對聲浪一直沒有停息。有消息稱，美國國會要求Facebook停止開發Libra，稱其與貨幣政策和美元抗衡。

《澎湃新聞》報道，美國國會眾議院金融服務委員會(Financial Services Committee)4名民主黨議員於當地時間7月2日，聯名向Facebook創始人、CEO朱克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）等高管致函，要求Facebook立即中止開發數位貨幣Libra（天秤幣）及數位錢包Calibra。同時，金融服務委員會及其下屬小組委員會將參與7月17日舉行聽證會，以確定天秤座將如何運作，以及將採取哪些保護措施來保護用戶私隱。



信中表示，Libra及Calibra可能會建立一個總部設在瑞士的新的全球金融體系，旨在與美國的貨幣政策和美元抗衡。此外也給超過20億Facebook的用戶、投資者、消費者等相關方帶來了嚴重的隱私、交易、國家安全和貨幣政策方面的擔憂。



信中指出，儘管Facebook就Libra專案已經發佈了白皮書，但有關Libra和Calibra的意圖、潛在用途和安全資訊仍然匱乏，暴露了巨大的風險。

Facebook推加密貨幣Libra，促使外界對比特幣再次獲得投資者關注。（視覺中國）

參眾兩院要求Facebook管理層解畫

自6月18日Facebook主導的數字貨幣Libra發佈白皮書以來，監管方面的質疑與討論之聲從未停歇，美國參議院與眾議院兩院也將在緊鄰的兩日內對此舉行聽證會。本次發表公開信的美國眾議院金融服務委員會的聽證會將於7月17日召開，主題為「審查Facebook提出的數字貨幣以及其對消費者、投資者和美國金融系統的影響」。7月16日要求Facebook高級管理層被要求參加參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）名為「審查Facebook提出的數位貨幣和資料私隱考慮」的聽證會。

但美聯儲方面對Libra一直保持較為積極的態度。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在Libra發佈白皮書的第二日，即6月19日的新聞發佈會上稱，美聯儲不會將監管Facebook的Libra項目納入議程，因為美聯儲不具備此類權力。