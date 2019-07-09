承興主席被拘　京東：對方涉嫌偽造合同對外詐騙

承興國際（2662）主席兼執行董事羅靜，早前被上海市公安局刑事拘留，令股價大瀉。有消息指涉嫌偽造合同，更與京東扯上關係。京東回應表示，已經配合受害公司報案。

承興股價今日出現反彈，最新報0.95元，升5.6%，成交額為2.52億元。

京東澄清與事件無關 已配合報案

市傳諾亞財富34億元（人民幣‧下同）融資案件，京東疑為供應鏈欠款方，京東回應《第一財經》查詢時指出，今次事件和京東無關係。

京東表示，承興涉嫌偽造和京東的業務合同對外詐騙，對於這種行為「非常震驚」，已經配合受害公司報案。

諾亞財富：承興與京東存在大量長期交易

《財聯社》則報道，財富管理公司諾亞財富認為：「承興國際相關方為京東供應商，雙方存在大量長期交易，歌斐已經就這個供應鏈融資對承興和京東提起司法訴訟，正在積極配合並尊重司法調查的結果。」

諾亞財富在7月8日發出公告，表示旗下上海歌斐資產管理公司發行的產品，為承興國際控股相關公司提供供應鏈融資，總金額為34億元。

諾亞財富創始人兼董事局主席汪靜波發出內部信，提到：「我們有一個核心企業的系列基金，基金的投資標的，主要是向承興國際相關方，就其與北京東京世紀貿易有限公司之間的應收帳款債權，提供供應鏈融資，承興公司的實際控制人因涉嫌欺詐，日前被中國警方採取刑事拘留措施。」