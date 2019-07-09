「神職」無人想做？　華爾街投行在中國難獲當地人才加盟

投資銀行家這項職業，每年全球頂尖人才趨之若鶩，美國華爾街投行無論規模大少，每年都會吸引大量畢業生申請，成功率約只有5%。不過在中國，這批投行卻遇上請不到人之苦。

《彭博》報道，雖然國際投資銀行努力在中國招聘，但求職者往往喜歡到中資行應徵。雖然外資行提供更高薪金，但中資行給出一筆過獎金，令不少求職者捨外資入中資。

要求高 中國求職者視為「三等機構」

獵頭及招聘公司Wellesley Partners為環球銀行聘用亞洲人才已有20年，行政總裁Christian Brun指出：「很多畢業生認為某些公司只是『三等機構』，沒有興趣應徵。」

他指出，外資投行要求應徵者有一定語文水平，並認識國際合規標準，本來已經限制了可選人才數量。而頂級中資行的人才亦不願意加入外資行，令人手問題百上加斤。

自2018年10月起，Christian Brun為外資銀行面試超過120名中國應徵者。但他透露，不到五份之一願意進一步談話，而這些人通常都不是最精英人才。

中資投行及券商有較多產品，年終獎金會較高，而外資行則有較高底薪。（中新社）

《彭博》引述消息人士指出，瑞銀自2016年起，累計從香港聘用了54名員工到中國工作，當中有20名投資銀行家。滙控（0005）表示，該行主要由合資公司聘用內地員工，自2017年12月100人起步，團隊已擴展至超過170名員工。

中國市場有超過90間證券公司，但外資行無論管理資產、收入還是盈利，都在行業底部。

外資人工高30% 求職者仍選中資行

獵頭公司提供個案，在2018年中期，該公司為外資行找到一名位於北京的中資券商合夥人，合作關係有兩年，如果跳槽外資行，他的稅前薪金可以立即提高30%。但經過為期6個月的面試程序，該面試者突然失去興趣，原因是他認為在中資行工作更容易與客戶達成交易。

外資要擴充就要請人，但每每提供高中國同業30%薪金才能請到人，獵頭公司Morgan McKinley的經理Eric Zhu就擔心能否持續：「這樣會令營運負擔很重，有點懷疑能否有盈利。」

中資行產品多 年終獎金相對可觀

招聘困難還波及其他金融行業。獵頭公司Kelly Services總監Jason Tan指出，他們為外資行招募中國財富管理銀行家，相中了中金公司（3908）一名年資超過10年的行政總監，如跳槽基本薪金可以大升60%。

不過，Jason Tan表示對方最終拒絕了邀請，因為不確定最終每年得到薪金會否高過中金公司總額。中金公司給予大額獎金，令年薪超過200萬元人民幣。雖然外資行底薪高，但中資行因為產品多，可以做到交叉銷售，有較大機會派更高花紅。