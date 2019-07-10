摩通憂債市波動　致股市出現拋售潮

環球資本市場在今年內表現理想，其中美國股市更屢創新高，港股在今年上半年亦錄得逾一成升幅。不單止股市，債市及金市均上揚，除反映出投資者對中美雙方就貿易摩擦重返談判桌外，亦顯示出投資者憧憬各主要央行採取較鴿派的貨幣政策。在一片歌健昇平中，接連有大行對投資者作出提醒，當心市況會出現逆轉。

既有摩根士丹利的分析師唱淡未來3個月股市前景，亦有摩根大通分析師發表報告，呼籲投資者就由債券市場潛在跌市，觸及股市出現拋售的危機，情況就如2013及2016年時的時刻重現。

2013年市場出現流動性緊絀

2013年債市出現拋售潮，與時任聯儲局主席伯南克於當年5月，透露在年內會開始停止量化寬鬆措施有關。當時環球市場上出現流動性緊張，其中內地同業銀行拆息抽升，香港及美國股市亦受到波及，債券市場亦下插，新興市場更出現「股匯雙殺」的情況，結果伯南克要出現安撫，至該年底時，才公布停止買債計劃的時間表，至2014年底才完全停止買債。

2016年時同樣出現流動性緊張情況，導致債市及股市同樣出現跌市。

投資者並無對市況出現潛在波動作準備

在報告中摩通分析師指出，從年初起已有不少投資者對美國國債及其他國家發行的主權債，建立長倉。可是當投資者齊齊離場，將會促使更大規模的拋售。

分析師明言現時各主要央行採取較鴿派的措施，會導致市況更趨波動，因為部份對市況並無作出較全面的準備。因為投資者假設市場的波動較低，當市況突然出現變化時，將會引發投資者恐慌。同時預期當債時出現拋售時，將會對股市帶來衝擊。