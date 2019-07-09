【電子支付】法國央行建議　建立泛歐支付系統

市場上的熱門電子支付系統，有來自美國，也有來自中國，但歐洲卻在這方面較落後。法國央行行長Francois Villeroy de Galhau建議，建立泛歐支付系統，為區內零售業提供解決方案。

《路透社》引述Francois Villeroy de Galhau表示，隨着金融科技和大型科企公司創新，支付不再「僅僅是無聊的後台技術」。

Visa、Mastercard來自美國 中資快速發展

他指出：「歐洲支付市場已經由非歐洲利益相關者主導」，又表示「應該認真對待非歐洲科技公司，無論是美國還是中國，歐洲提供支付解決方案的需求日益重要。」

現時歐洲最主要電子支付方法，是美國的Visa和Mastercard等系統。而同時中國新興的手機支付系統，亦為當地金融科技帶來新的壓力。

歐洲央行推出電子支付服務 銀行反應慢熱

美國Facebook最近宣布推出虛擬貨幣Libra，為歐洲金融業界及監管機構敲響警鐘，擔心歐洲遲遲沒有自家支付系統。

Francois Villeroy de Galhau表示：「我呼籲建立泛歐支付解決方案，建立共同品牌，並採用即時支付、結算等技術。」

歐洲央行2018年11月底開始，提供電子支付「TIP」服務，比當地銀行現時系統更便宜、更安全，但銀行反應慢熱。