中國6月CPI按年2.7%　豬肉價貴逾21%　鮮果價格漲近43%　

7月10日，根據中國國家統計局披露的最新數據顯示，2019年6月份，全國居民消費價格按年上漲2.7%。其中，城市和農村均上漲2.7%；食品價格上漲8.3%，非食品價格上漲1.4%；消費品價格上漲3.2%，服務價格上漲1.8%。2019年上半年，全國居民消費價格比2018年同期升2.2%。

6月份，全國居民消費價格按月下降0.1%。其中，城市下降0.1%，農村下降0.2%；食品價格下降0.3%，非食品價格下降0.1%；消費品價格下降0.2%，服務價格上漲0.1%。

從各類商品及服務價格同比變動情況來看，6月份，食品煙酒價格同比上漲6.1%，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約1.79個百分點。其中，鮮果價格上漲42.7%，影響CPI上漲約0.71個百分點；畜肉類價格上漲14.4%，影響CPI上漲約0.59個百分點（豬肉價格上漲21.1%，影響CPI上漲約0.45個百分點）；禽肉類價格上漲7.4%，影響CPI上漲約0.09個百分點；雞蛋價格上漲6.1%，影響CPI上漲約0.03個百分點；鮮菜價格上漲4.2%，影響CPI上漲約0.10個百分點；糧食價格上漲0.6%，影響CPI上漲約0.01個百分點；水產品價格下降0.5%，影響CPI下降約0.01個百分點。