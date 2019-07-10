在華市場份額不足1%　傳三星關閉內地最後一家手機工廠

三星或會在今年9月關閉中國惠州手機工廠，這是其在華的最後一家手機工廠。三星惠州工廠官方已經推送消息，正在幫助員工尋找新的工作崗位。

《財經網》報道，一位接近的惠州當地政府工作人員表示，三星的確在減產，並會規模裁員。根據惠州三星電子在官方微信公眾號已經發佈的企業招聘宣講會通告，從7月10日開始，伯恩光學、比亞迪、光弘科技、TCL通力、德賽電池等將舉辦招聘活動，人力資源部門將直接或間接面試工廠員工，這種安排「下家」的行為是規模裁員的先兆。

位於惠州市惠城區陳江鎮的惠州三星工廠成立於1992年，1993年正式投產，是三星在中國的主要生產基地。自2018年年底三星位於天津的工廠關閉之後，惠州三星工廠成為三星在中國的最後一個手機生產工廠。

三星曾表示，正在將全球產業重新梳理並匹配，具體舉措為將密集型工廠轉移到用工成本更低的國家，以應對中國勞動力成本的上升，目前，已經逐漸將智能手機的生產從中國遷至越南、印度等國家。同時他們還將更多中低端手機交給中國ODM企業生產，例如創維惠州分公司正在幫三星代工生產非旗艦系列。

實際上，這已經不是三星第一次被曝出關廠和裁員消息。究其原因，是三星在中國智能手機市場的逐漸失手。公開數據顯示，2013年三星手機在中國市場佔有率為20%。短短5年時間，該數據已經下降到1%以內。市場調研機構IDC數據顯示，2018年，三星手機在中國市場的銷量為334萬部，市場佔有率為0.8%。