三星Galaxy系列手機防水廣告涉嫌誤導　澳洲消委會入稟控告

澳洲競爭和消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）周四（4日）宣布，已入稟法院控告韓國三星電子（Samsung），指三星Galaxy系列智能手機廣告聲稱產品防水，適合於泳池和滑浪時使用，涉嫌誤導和欺騙消費者。

澳洲競爭和消費者委員會稱，三星自2016年2月起，透過社交媒體、電視、戶外廣告等平台投放逾300條廣告，推廣Galaxy系列智能手機。消委會指出，有廣告宣傳手機具備防水性能，聲稱手機置於1.5米深的水中，可使用30分鐘。

消委會表示，相關的廣告顯示使用者在游泳池和海底使用Galaxy手機，對消費者造成誤導和欺騙，指出三星Galaxy系列並非適用於所有水質。三星的官方網站亦寫明，建議用戶避免在泳池和沙灘使用Galaxy S10智能手機。

消委會專員西姆斯（Rod Sims）周四（4日）表示，三星在廣告中呈現與現實不相符的使用情景，為求吸引消費者。西姆斯強調，根據澳洲消費者法例，企業不能在產品性能上誤導消費者。

三星發表聲明稱，廣告合符澳洲法例，並將為此辯護。倘若罪成，2018年9月1日後每宗違規個案最高可被判罰款1,000萬澳元（約5,470萬港元），當日前的個案則最高可被判罰款110萬澳元（約602萬港元）。

（綜合報道）