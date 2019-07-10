鮑威爾國會證詞前瞻　四大核心問題值得關注

7月10日，美聯儲主席鮑威爾將向眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞，週四還將出席參議院銀行委員會作證。

按利率期貨顯示，投資者認為本月降息25個基點的概率為100%。分析認為，四大核心問題值得關注。

第一，風險評估：主席鮑威爾（Jerome Powell）料提到美國經濟風險評估。Jefferies首席金融經濟學家Ward McCarthy表示，鮑威爾明確表示過如有必要，美聯儲將採取措施確保經濟繼續擴張。不清楚的是，什麼會引發美聯儲採取這些措施？大家希望他在這次聽證會上提供一些政策清晰度。

第二，鮑威爾與特朗普之爭：鮑威爾如何回應特朗普？鮑威爾可能會被要求回應特朗普對美聯儲的反復批評，並被迫討論他與這位元美國總統之間的對話。特朗普於上周五（5日）曾經說，聯儲局並不清楚自己在做什麼。

鮑威爾證詞恐引爆全球市場。（視覺中國）

特朗普還曾經表示，他有權解僱或降級鮑威爾，而鮑威爾則表示，他打算完成整個四年任期，並且法律在這個問題上是明確的。

第三，民主黨議員提問將直擊聯儲局痛處。議員可能會敦促鮑威爾解釋美聯儲對其貨幣政策框架的長達一年的評估。由於通脹在過去七年的大部分時間內都沒有達到央行2%的目標， 美聯儲正在考慮採用一種新的方法，包括允許通脹超過目標，以彌補過去低於目標的情況。

另外，鮑威爾國會證詞料選邊站。 經濟學家依然苦苦尋求美聯儲7月潛在降息更清晰的信號，儘管最新的美國就業報告減少了降低了美聯儲政策放鬆的緊迫性，但美聯儲主席鮑威爾本周在國會發表證詞的時候，可能會將降息這個選項牢牢地保留在桌面上。