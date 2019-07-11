蘋果準備在兩年內“剪掉劉海”　 採用全屏指紋識別

7月11日上午消息，長期關注蘋果公司的分析師郭明錤今日發表的一份新報告稱，蘋果正嘗試減小自己iPhone系列手機的“劉海”部分，2020年推出的新款iPhone中，至少有一款將採用更小的前置攝像頭。

《中時電子報》援引瑞士信貸（Credit Suisse）駐亞洲分析師蘇厚和的話，他認為蘋果計畫會在2020年推出一款沒有劉海或人臉識別功能的新款iPhone。這位分析人士認為，iPhone將採用螢幕下前置攝像頭和全屏超聲波指紋識別。



這位分析師認為，到2021年，三款新iPhone都將徹底去掉劉海，完成向屏下指紋識別的過渡。



現在的很多安卓手機都已經配備了屏下指紋識別，但根據產業鏈人士說法，蘋果用在iPhone上的屏下指紋將是全屏的，另外蘋果可能會開發自己的螢幕下指紋識別技術，而不是依賴協力廠商供應商。這是兩個關鍵點：現在安卓陣營都必須把手指放在螢幕上固定的識別區域，無法盲操作，而且大部分廠商的屏下指紋部件都是中國公司匯頂科技提供的。



上周，曾有報道指出蘋果會推出一款帶有屏下指紋技術的新iPhone，只供應給競爭激烈的中國市場；因為目前非全屏下指紋技術的成本低於Face ID感測器，做這麼一款iPhone有助於降低成本。巴克萊銀行（Barclays）的分析師也曾在5月份與蘋果亞洲供應鏈舉行會議後表示，2020年的iPhone將採用超聲波指紋識別，可以支援全屏識別。