莎莎4至6月營業額下跌10.8%　港澳同店銷售挫15.3%

莎莎（0178）公布4月至6月的銷售數據，集團零售及批發業務營業額按年大跌10.8%至18.86億元。

港澳營業額大跌12% 交易宗數及金額均減少

港澳零售及批發業務明顯轉弱，營業額15.83億元，按年下跌12%，同店銷售按年大挫15.3%。每宗交易平均金額為341元，下跌5.2%，交易宗數亦減少8%，至460萬宗。

內地客交易宗數大減12.9% 金額減少3.8%

銷售轉差主要是內地客減少有關，內地客交易宗數下跌12.9%，而本地客則減少1.6%。內地客每宗交易平均金額減少3.8%，本地客則減少1.2%。

公司表示，首幾個星期銷售跌幅持續收窄，但6月中開始的社會事件，影響部份店舖生意，令6月中下旬銷情受壓，加上去年高基數效應，令全季表現滯後。

截至6月底，港澳開店數目與去年持平於117間，中國內地淨減少兩間，至52間，新加坡淨減少1間，至21間，馬來西亞淨新增7間，至82間。店舖總數為272間，淨增加4間。

莎莎表示，近期社會氣氛低迷，消費意欲減退，正調整業務策略以靈活應對各種挑戰。公司正調整產品組合迎合顧客喜好，提升高端產品的供應和加強自家品牌的關連銷售，推動銷售和改善毛利及盈利能力。