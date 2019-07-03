本港首間驚安之殿堂直擊　傳本月中開業　惟經典招牌「走樣變形」

香港是日本第四大旅客來源，今年首五個月有近90萬人次訪日，不少香港旅客在日本的「晚間活動」，必定是到逛逛24小時開業的驚安之殿堂（DonDonDonki／唐吉訶德）。經知情人士透露，香港首家驚安之殿堂分店，將定於下周五（12日）開幕，現場亦有大批職工進出作最後準備當中，似乎相當繁忙，但就《香港01》在現場所見，驚安之殿堂的經典招牌卻「走樣變形」，由日本店的漢字加日文組合，變成英文「DonDonDonki」，粉絲或會感到失去了「日系」味道。

本港首間激安之殿堂（DonDonDonki/唐吉訶德）將定於下周五（12日）開幕，現場所見，香港店的招牌失去了日本店的「驚安の殿堂ドン・キホーテ」，似乎少了一份親切感。（香港01記者攝）

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作為不少遊日旅客的必到手信舖之一，相信不少人對首間驚安之殿堂登陸香港也感到十分期待，而可能將於下周五開幕的尖沙咀美麗華店，現時正進行貨品擺放等最後準備。

《香港01》記者今日曾到現場視察，店外的兩邊大門口已裝飾完成，其「招牌企鵝」公仔已被掛上，但有別於日本境內店，門牌並非用上日文漢字的「驚安の殿堂ドン・キホーテ」，而是用上日語英譯「DONDONDONKi」，少了一份「返鄉下」的親切感。

日本境內的「驚安の殿堂ドン・キホーテ」以日文漢字作「生招牌」，但抵港後則改用日本英譯的「DONDONDONKi」。（唐吉訶德fb相片）

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根據驚安之殿堂的官方facebook描述，香港首間分店即將開幕，指「做緊最後準備，執番個靚樣見大家」。有報道指「驚安」有意於香港聘請200人，當中有店務員、收銀員、廚房助理及倉務員等，日前曾兩度進行招聘大會，期望吸引全職、兼職人士工作，並強調有意大量聘請暑期工。

驚安之殿堂官方facebook近日公布，香港首間分店即將開幕。（驚安之殿堂fb圖片）

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驚安之殿堂尖沙咀美麗華店，將會24小時開放，當中會有共12個部門，包括食品類及非食品類，食品類包括壽司及海鮮刺身部門、肉類部門、熟食部門和立食部門等；而日式雜貨、藥妝、家居精品部等部門亦會同時登場。

此外，驚安之殿堂的本港第二所分店，將登陸荃灣的海之戀OP Mall，並成為現時該商場內的最大租户，面積將較尖沙咀店大三倍，此前有傳海之戀分店會在年底開幕，趕上聖誕節旺季。