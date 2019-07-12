近七成韓國人有意抵制日貨　日韓爭端升級還有多遠

圍繞日本與韓國兩國之間的「半導體紛爭」仍在持續發酵。日本對出口韓國的半導體材料加強管控措施已於7月4日生效，此次日本限制向韓國出口的半導體材料是智能手機、芯片等產業的重要原材料。

所謂「打蛇打七寸」，此次日本的經濟制裁是有備而來的，日本政府長時間研究了採取報復措施時對韓國經濟影響較大的籌碼。根據韓國貿易協會統計顯示，2018年韓國半導體出口額高達1,267億美元，佔出口總額的21%。日本限制三種半導體材料出口，對於韓國半導體產業造成的衝擊不言而喻。

由於日本方面的制裁，給韓企帶來打擊，直接影響到兩國的關係。韓聯社當地時間7月11日報道，韓國民調機構Realmeter7月11日發佈的數據顯示，近七成韓國人有意參與抵制日貨行動。

韓國國內的「抵日」情緒發酵，日資也在加速撤離。韓國金融委員會的一份報告顯示，自從2018年第四季度開始，日系資本加速從韓國撤離的腳步，僅在2018年第四季度和2019年第一季度期間，日資銀行在韓放貸總額減少2.78萬億韓元，減少速度遠遠超過行業平均，並領跑外資銀行。從2017年至今，任天堂、索尼、松下等多家日本企業宣布縮小韓國分公司的規模，或將韓國辦公地點的級別降低至銷售代表處。