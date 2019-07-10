日韓衝突或進一步失控至同盟破裂　美國卻一反常態

外界擔憂日韓衝突會進一步失控，超出貿易糾紛範圍（圖源：Reuters）

綜合媒體7月10日報道，韓國總統文在寅7月10日與韓國30家大企業集團總裁座談，討論日本對韓國實施半導體關鍵材料出口管制的應對措施。

文在寅於當日在青瓦台與韓國大企業集團總裁座談會上呼籲日本方面以外交途徑解決問題，並強硬表態敦促日本不要繼續走死衚衕。日本首相安倍晉三此前則表示對韓實施制裁是因為韓國違反對朝制裁決議，但這種説法遭到韓國的反駁。

韓日首腦走上貿易戰最前線，顯示出日韓之間的糾紛有可能擴大為全面貿易戰。對此，韓國政府正在總動員，以準備因應最壞情況。同時，抵制日貨現象已開始在韓國「全方位擴散」。

《日經亞洲評論》稱，在如今世界面臨越來越大風險的時刻，這對東亞來説是個壞兆頭。

隨着兩國口水戰的不斷升級，外界擔憂日韓美同盟正在走向瓦解，韓國《朝鮮日報》8日稱，韓日糾紛已經超越了貿易糾紛，演變成安全摩擦。

美國外交關係協會高級研究員史密斯（Sheila A.Smith）表示，最近日韓關係的惡化與過去截然不同，已接近無法修復的地步。她警告稱，美國與日韓分別建立的同盟關係可能陷入無法發揮作用的狀態，會帶來東北亞安全體系被削弱的根本性變化。

她説，除了歷史認知方面的差異外，日韓關係惡化更主要的原因是國家利益不同。日本企圖維持對朝鮮施壓，韓國則積極爭取放寬對朝鮮制裁，日韓戰略利益相距甚遠。史密斯稱，現在已出現美日同盟和美韓同盟二選一的零和狀態徵兆，對於美國的政策制定者而言，這是非常困難和危險的狀態。

不過值得注意的是，面對不斷惡化的韓日關係，此前一貫發揮調停者作用的美國，卻保持沉默。

彭博社此前發文稱，日韓建交五十幾年來，發生的衝突大多僅限於外交摩擦和口頭交鋒，這是因為美國通常會扮演調停者的角色，阻止東亞兩個經濟夥伴交惡。但自兩國關係2018年10月轉冰以來，美國總統特朗普（Donald Trump）始終保持「事不關己，高高掛起」的態度，有專家擔憂日韓衝突會進一步失控。

史丹福大學國際政策系講師斯奈德（Daniel Sneider）表示，特朗普自上任以來，一直質疑美國在日本和韓國的駐軍政策，並要求日韓多承擔軍費及多購買美國產品，主動挑起貿易風波。

另外，特朗普儘管在G20峯會期間到訪日韓兩國，卻隻字未提兩國衝突，這會被解讀為美國「允許日韓繼續對立。」

斯奈德提醒道，「美國一直明白日韓兩國對立會威脅到美國的國家安全，但特朗普政府放棄了這一責任。」