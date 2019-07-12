【異動股】中國全通擬配售新股引入大股東　股價曾飆58%

中國全通（0633）與認購人VCB Asia Telco Fund簽署諒解備忘錄，認購人擬以現金認購股份，相當已發行股本逾三成，但未提及認購價格。 該股今早抽上，一度飆升58%，高見0.3元，現升42%，報0.27元，為半日升幅最大個股，成交金額1,326萬元。

公告指，全通於7月5日交易時段後，與建議認購人訂立備忘錄，載列可能認購事項的初步共識。認購人擬以現金認購全通的新股，相當於已發行股本逾三成，認購人可能申請清洗豁免。

完成可能認購事項的條件，包括股東於股東特別大會批准，及證監會授予清洗豁免，對強制性全面要約的任何責任作出豁免。

中國全通稱，可能認購事項為強化公司財務狀況的良機，並符合公司及股東的整體利益。

VCB Asia Telco Fund為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免基金，其最終實益擁有人為Puan Roslina Ibrahim女士。

全通執董多次減持

港交所權益資料顯示，全通執行董事陳元明，及其控制的法團Creative Sector Limited，2017年7月起多次減持全通股份，每股平均價由0.3014元至2.2元，持股比例兩年內由31.39%降至25.83%。

另外，全通2月曾公布，委任包鐵軍為公司非執行董事及董事會副主席，任期一年，其後自動每任續期一年。包鐵軍在中國電信行業擁有逾22年執行及管理經驗，包括曾任海南省郵電管理局公安處處長、海南省電信實業集團有限公司董事長及總經理，及廣東省通信產業服務有限公司副總經理。