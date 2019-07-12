周小川：中國需準備使人民幣成強勢貨幣

中國人民銀行前行長周小川表示，在科技發展全球化的趨勢下，中國需要提前做好準備，使人民幣成為一種強勢貨幣，防備Libra或其他全球化貨幣削弱主權貨幣的地位。

《路透社》報道，周小川在本周北京召開的「中國外匯管理改革與發展」研討會上發表主題演講指出，從本外幣一體化角度，使人民幣在未來國際化、全球化競爭中處於有利的地位，為中國經濟發展和一帶一路服務，同時保持經濟穩定、防止經濟危機。

「經濟金融危機不可避免，提前展開前瞻性研究，有利於我們提早準備，當經濟危機發生時，軟肋少一些，問題少發生一些，這樣就能在經濟全球的競爭格局中取得優勢。」周小川稱。

周小川認為，在全球化時代，外匯管理面臨着Libra等新生事物帶來的挑戰。「我們需要未雨綢繆，做好準備，使人民幣在未來國際化、全球化競爭中處於有利的地位，更好服務於中國經濟發展和國家經濟金融安全。」

美元更全球化 將侵蝕其他弱勢貨幣使用率

同時，貨幣強弱還直接關係到資本流動的問題。周小川指出，不少機構正計劃建立更全球化的貨幣，屆時可能出現強幣侵蝕弱幣的情況。目前的強勢貨幣是美元，如果發生這種情況，即是說美元有可能侵蝕其他貨幣。

他指出，未來零售購物、資產交易都可以直接用美元，而投資機會、息差，以至市場資金避險而尋找安全貨幣資產，也會導致資本流動以美元主導的情形。