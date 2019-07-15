百威亞太撤回上市　分析指外資長線基金嫌貴是主因

今年最矚目新股﹑百威英博旗下的百威亞太（1876），最後黯然落幕，公司稱擱置原因涉及市況等多項因素，亦有報道指是因為無法為公司尋求定價。這隻公開發售超額認購11倍的新股，最後卻「不到價收回」，機構投資者反應冷淡可能是關鍵。

百威亞太集資額高達83億美元，是今年全球集資額最大的新股，市傳公開招股部份超購11倍，國際配售亦已足額，不過最終要撤回上市。

長線基金被視為重要投資者

《路透社》引述參與交易人士表示，投資者不願意接受百威亞太的估值。另一消息人士補充，市場認為估值過高，令美國頂級長線基金經理缺乏興趣。這些基金被視為長期投資者，一般情況來說會下大額訂單。

有參與交易的人表示，百威亞太母公司百威英博以及投資銀行，都希望長期投資者參與，但最終不少投資者都沒有出現。

百威英博沒有回應上述說法，聯席保薦人摩根士丹利與摩根大通均拒絕回應。

市場非弱勢 今年新股表現佳

對於有消息指百威亞太不上市是考慮到市況問題，可是恒指今年上升約一成，並非大弱市。而美國調查公司Renaissance Capital創辦人Kathleen Smith亦指出，事件似乎是估值問題，不似是市況問題，強調今年新股表現強勁。

Kathleen Smith指出：「如果新股回報率為負面，是新股市場疲弱的訊號。但以目前情況來看是剛剛好，不太熱亦不太冷。」