港匯、港息近期波動好罕見？　金管局李達志撰文逐樣分析

近期港元匯率和銀行同業拆息出現比較明顯的波動，金管局副總裁李達志就此於網誌《匯思》撰文表示，這些波動都和一些市場活動和港元市場結構有關，情況並不罕見，而作爲國際金融中心，香港擁有活躍的資本市場和頻繁的金融活動是金管局所樂見的。

金管局副總裁李達志表示，這些波動都和一些市場活動和港元市場結構有關，情況並不罕見。﹙資料圖片﹚

銀行更積極管理日常資金安排

李達志指出，在聯繫匯率制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，但亦會受本地市場港元資金供求的變化影響，包括一些季節性因素、大型新股招股活動等。這正是過去幾周見到的情況。

他續指，在過去幾年每當有大型新股招股活動時，港元拆息都有機會被短期額外的港元資金需求帶動而升高，但就補充，銀行體系總結餘從一、兩年前的2,000多億元水平逐步下降到目前的540億元，港元拆息對於港元資金需求變化的敏感度也會有所增加，但這並不代表目前的總結餘水平不足以應付銀行間支付結算的需求，只是銀行要比以前更加積極地去管理自己日常的資金安排，以確保自己以及整個銀行體系的流動性得到有效流轉。

同時，金管局在過去幾個月一直推動銀行加強流動性管理，而近來該局看見銀行的確比以前更早去安排資金為季結、招股活動等作出準備。這是一個正常的調整過程。

李達志指，資金需求的變化對拆息產生的影響，也會在港元匯率方面反映出來。﹙資料圖片﹚

港息港匯互動 反映聯匯制度有效運作

港元匯率方面，李達志指，資金需求的變化對拆息產生的影響，也會在港元匯率方面反映出來。就好像近期拆息上升，令沽港元買美元的套息交易變成無利可圖，市場早前活躍的套息活動隨之減退，再加上其他增加港元需求的因素，使港匯自六月初的7.84水平逐漸走強至近一、兩個星期的7.78至7.8水平，從而令到一些早前做了沽港元期貨和期權合約的投資者決定平盤。

他續指，過去幾天因爲大型新股招股活動的資金需求效應減弱，拆息有所回落，而港匯亦略爲回軟至目前的7.82水平。這種港息和港匯的互動切實反映了聯繫匯率制度的有效運作。

同時，李達志又指，若銀行體系因大型財資活動而出現流動性短期緊絀，銀行亦可以使用金管局為它們設立的流動資金支援措施，當中包括利用手上持有的外匯基金票據及債券透過貼現窗獲取隔夜資金，或與金管局進行外匯掉期或有期回購交易以獲取流動性支援。

他總結道，港元作為可以自由兌換的貨幣，在支持香港金融發展方面發揮了重要作用。金管局會繼續採取合適的措施，保持港元市場按照聯匯制度有效運作，確保香港的貨幣和金融體系穩定。