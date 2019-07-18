東京奧運前無現金支付方式湧現　日本政府面臨難題

2020年東京奧運，是日本明年的盛事，屆時將會有很多遊客到訪。過去不少日本店舖都只收現金，最近也開始使用各種無現金支付方式，以迎接全球旅客。然而在採用新方法的背後，日本政府及業界正面臨新難題。

《產經新聞》報道，2020年東京奧運及殘奧會，帶來大批遊客，亦令到市面支付方式和供應商激增。有部份日本企業與外國企業合作，但監管發展遲滯，令潛在風險上升。

市場湧現各種方法 消費者無所適從

近期便利店紛紛引入各種無現金支付，刺激企業加快推出相關措施。由於信用卡和手機支付等方式都是無現金支付，因此其實選擇有很多。

正所謂僧多粥少，市場參與者多，變相攤薄了每間機構的使用者數量。日本央行副總裁雨宮正佳早前表示，市場有太多選擇，反而令消費者難以做出選擇。

日本Line和中國的WeChat Pay合作，在日本推出服務，而軟銀和日本Yahoo旗下的PayPay則與支付寶合作，讓中國遊客可以使用平常用慣的手機支付方式。

然而，有資訊科技（IT）人士指出，如果與一些保安能力低的外國公司合作，客戶資料外洩的風險就很高。

加強法規及安全性 或削減便利程度

日本央行和金融廳正考慮制定法案，但大和總研的首席研究員長內智擔心，如果法規和安全性加強，有可能削弱便利程度，人們會傾向使用現金支付。

因此，如何做到便利與安全平衡，是日本政府及業界面臨的難題。