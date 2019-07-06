中國限制代購半年　日本企業拓正規銷售渠道　代購也謀求變身

中國今年初起限制海外代購，少了這股購買力量，海外零售市場出現了變化。雖然店面的銷售減少，但日本企業正在拓展正規渠道，將貨品賣向中國消費者。

《日本經濟新聞》報道，東京代購減少，市面亦出現了變化。有住在日本、曾做代購的中國男子表示，2015年高峰期每個月可賺20萬日圓，但2018年夏季中國政府嚴打代購之後，他就不再做了。

訪日客消費額減19% 同期遊客有增長

調查公司True Data調查了約5,000間藥妝店，發現2019年首4個月，訪日遊客單店平均消費額按年減少19%，顧客人數亦減少了兩成。同期訪日遊客整體增長4%，中國遊客增加了10%，顯示出代購消失確有影響。

尿片很受影響 但亦有產品銷量大升

尿片很受中國客歡迎，而且周期短，代購消失的影響很大。花王（Kao）的Merries紙尿片首3個月銷售額按年減少兩成。

資生堂（Shiseido）首3個月訪日遊客銷售額按年增長6%，不過代購人員相關金額就大減約15%。Anessa防曬霜銷量增加六成，顯示並非所有產品都受到打擊。

不過自由行遊客消費有增長，首4個月按年增加了5%，平均每張單消費增至1.6萬日圓。True Data分析師宮岡麻耶指出，這些旅客購買產品並非轉售，而是自用及送人。

中國代購減少，店舖客人消費宗數下降，但旅客平均每張單銷售額有增長。（視覺中國）

電商平台銷售增 代理想引入龍角散

代購消失對日本品牌來說，始終是少了面向中國人的銷售渠道，因此不少公司正着手建立正規銷售渠道，當中包括了KOSE。

龍角散等紓緩喉嚨不適的產品，因空氣污染而在中國大受歡迎，該公司有在跨境電商銷售，目前銷量正大幅增長。有中國代理要求直接入貨，雙方已討論建立新的渠道。

化妝品公司Mandom在天貓開設旗艦店，以應對代購客減少。

有公司負責買貨、運輸 代理做銷售

全盛時間有很多人做代購，現在他們怎辦呢？最近就有人組成公司，計劃註冊成合法進出口貿易、銷售的企業。

洋葱集團4月在日本成立了公司，為代購辦理合法登記，並處理進貨、運輸等業務。而原本做代購的人，可以繼續在社交平台介紹各種商品，成為「網上售貨員」。