日本百年老字號倒閉潮　2000年以來最勁

日本是全球擁有最多百年老字號的地方，不過近年有不少面臨經營危機，2018年倒閉宗數更是2000年以來最多。

去年465間倒閉、停業及解散

《日本經濟新聞》引述調查公司帝國數據銀行的資料，顯示2018年有465間擁有100年或以上歷史的公司倒閉、停業及解散。雖然2019年1月全日本還有超過3.3萬間百年老字號，但不少要面臨各種經營難題。

如只看倒閉公司則達到101宗，按年大增28%，比2012年東日本大地震次年的25%更高。

零售老店重傷 比例超過三份之一

相信有看過《叮噹》（哆啦A夢）的朋友都知道，技安（剛田武、胖虎）一家開設的是前舖後居的雜貨店，是社區零售店舖的主力。2018年零售業倒閉、停業及解散數目共有167間，佔所有行業的36%，顯示這些小店正面臨惡劣困境。

製造業在排行榜中排第二位，有103間，建築業為第4位，有46間，均是2000年之後的最高位。據了解，由於人工短缺和原材料費用上漲，無法承擔開業成本的情況十分嚴峻。

和服、清酒等傳統行業 亦無法避免

細分之下，和服衣料及和服零售，倒閉、停業及解散的個案最多，有22宗，酒店及旅館有18宗，女裝和童裝銷售亦有18宗。

日本清酒很有名，但酒業零售行業有14宗倒閉，清酒釀造亦有9宗。

至於所有企業計算，2018年日本全國有8,057間企業倒閉。