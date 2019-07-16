優品360許志群﹕社會事件對業務未見大影響　現財年擬增28間分店

近日有多間零售股發出盈警，而多個地區先後在遊行示威後，爆發警民衝突，讓投資者對零售行業前景感到憂慮。優品360（2360）行政總裁許志群指出，暫時未見到對公司業務有大影響，縱使在示威發生期間有部分店舖需要關店，只是示威者較多的時間才關店。

問及對零售市道現況時，許志群表示，公司期望現財年第二季度，整體財政可能增長，及租金能保持平穩。

他又指出公司計劃未來3年可以增加70間分店，現財政年度則增加28間，其中人流，租金及可帶來回報，均是考慮條件。

至於澳門分店，公司正與密切與一些店鋪進行洽商，其中有一間正待簽正式合約，期望過年後可以收鋪。

許志群期望，接受微信支付付款，希望可以減少店舖人手。（黃祐樺攝）

與騰訊合作推自助購物小程序

另一方面，公司宣布與騰訊（0700）的微信支付簽署合作協議，發佈自助購物小程序（優品掃碼購）及送禮小程序（優品卡）。同時為迎合不同消費者的需求，兩款小程序亦適用於內地版《微訊支付》及國際版《WeChat Pay》。

許志群指出，這項技術開發成本大約40萬元，理論上技術是可覆蓋全線分店。但暫時還要先觀察一下。相信如果服務是理想、受歡迎及穩定的話，將會很快推出市場。

他期望，今次的新型支持方式可以在未來成功減省人手使用，同時令顧客在繁忙時間可以減省排隊時間。惟他強調，服務現處於初步階段，因此未有精準計算未來可減少的人手數量。

日後顧客可先打開微信支付內的小程序，之後掃描商品條碼，再用微信支付付款。然後在4分鐘內到店舖的快速通道並讓店員檢查所購買的貨品及電子單據，然後就可望開，而每次最多可以掃描20件商品。