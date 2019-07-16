百威亞太上市撻Q　累投資者蝕孖展息　耀才批評上市機制仍存漏洞

百威亞太（原上市編號﹕1876）上周宣布臨時擱置上市，耀才證券（1428）指，在整個認購過程中很多投資者不惜以高昂的孖展利息進行認購，可惜百威卻「臨門撻Q」，令一眾投資者無緣無故損失孖展利息，而百威卻從中獲得豐厚利息。耀才批評，現時上市機制仍存在漏洞，日後如再有上市公司擱置上市，該上市公司必須賠償投資者已支付的孖展利息，以確保投資者獲得公平待遇。

耀才：百威對一眾投資者極為不公

在整件事件上，耀才認為百威對一眾投資者極為不公，可謂「有殺無賠」，並舉例指，如一眾投資者於澳門賭場買「大細」，當投資者全部買「大」，賭場發現「輸的機會好大」，便宣布此局「唔算數」。

耀才提議一個較公平的做法，即理應投資者尚未落注前，百威仍可以「唔算數」，但當投資者落注後百威便不能說「唔算數」。即使百威堅持指「唔算數」，百威亦要賠償一眾投資者已支付的孖展利息。

耀才批評，百威對一眾投資者極為不公，可謂「有殺無賠」。（資料圖片）

認為現時上市機制仍存在漏洞

百威於IPO期間，至少凍資達380億（只計算公眾認購，並未包括國際配售），估計此筆資金如以一周銀行同業拆息計算，在該時段可收取2至3厘的高息，利息可觀；換句話說，投資者「無辜辜」把利息奉獻給百威，而一眾投資者事後卻投訴無門。

耀才認為現時上市機制仍存在漏洞，未能完全保障一眾投資者利益，希望香港交易所能盡快修改上市條例，亦希望證監會站出來主持公道。如再有上市公司有同樣擱置上市的情況，該上市公司必須賠償一眾投資者已支付的孖展利息，以確保投資者可以獲得公平的待遇。