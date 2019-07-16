百威亞太擱置上市　李小加﹕尊重對方決定 　冀日後再來港發展

集資約760億元的百威亞太（1876），於周日（14日）宣布擱置其上市計劃為，本港歷來最大宗宣布停止招股的新股。香港交易所（0388）行政總裁李小加，今早出席上市儀式後被問及百威亞太擱置上市計劃時，指出不少關心香港市場的人士感到失望，惟明言尊重對方決定；又期望公司日後會繼續對香港市場感興趣及來港發展。

至於有傳聞指出即將回歸的阿里巴巴，其集資規模縮減一半至100億美元時，李小加指出不作出評論，亦無相關消息。

李小加相信今次百威事件對香港市場無關，強調香港有處理大型新股集資的經驗，沒有什麼處理無法應付的事；又指出新股市場是一個特殊而中間性的國際市場，當中包含有不同的元素。當這些元素齊發時，香港便雙喜臨門。但當中亦會面對禍不單行的時候。所以香港要以平常心平對，相信香港沒有應付不了的情況出現。他強調對香港新股市場有信心。他相信像百威亞太及友邦保險（1299）等擁有亞太區業務的國際企業，會繼續來港上市，並對下半年新股市場有信心。

同時，被問及T-5安排的時候，他表示這個制度過去本身存在著一定的合理性，在T-5的改革中會好好考慮散戶、機構及發展三方面的關係處理。但現時的基本思路，為討論散戶有沒有將錢早早投放在市場的需要。