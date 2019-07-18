中美談判陷僵局　兼內地經濟放緩　渣打料人民幣6.8至6.9窄幅上落

渣打大中華及北亞地區首席經濟師丁爽指，全球央行趨向寬鬆，全球經濟減速和通賬增速放緩，都是央行偏鴿的原因，他預期將有3個因素會影響全球經濟增長，包括美國與中國及歐洲國家的貿易爭議，主要央行的政策展望，及地緣政治影響石油價格。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔指，看不到中美貿易戰有解決方案，指中美雙方有重大分歧，目前未見分歧有收窄，故預期中美會談判一段長時間，但不會有實則進展，又預料人民幣短期不會「破7」。因為是人民幣貶值或令中美談判更艱難，且對中國經濟是風險大過收益。

她補充，人民幣難有升值空間，預期未來幾個季度兌美元匯率在6.8至6.9窄幅上落，因國內經濟增長放緩除貿易戰因素，亦有內部原因，故監管機構會認為人民幣無升值需要。

降本港經濟增長預測至1.4%

另外，渣打香港將本港今年經濟增長預測由原本2.2%下調至1.4%。渣打大中華高級經濟師劉健恒指，主要受外圍不明朗因素及貿易摩擦影響，並表示零售市場2月起持續收縮，未見近日社會衝突影響本地零售表現。

他說，本港消費情緒有待利好消息，例如貿易談判進展、聯儲局減息或中國的刺激政策。

至於本港有否走資情況，他指港匯未見明顯轉弱，季節性因素過後，拆息已回復正常狀態，意為本港短線未見明顯走資壓力。