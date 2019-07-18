騰訊、港交所等合資虛銀改名富融　不設最低戶口結餘要求及收費

虛擬銀行貽豐﹙Infinium﹚宣布更名為富融銀行（Fusion Bank Limited，下稱富融銀行）。公司解釋，「富融」寓意「融通全球，造富於人」；而「Fusion」的意思為融合：把不同的事物互相滲透、融合為一體，從而產生巨大的能量，情況就好比Fusion Bank結合各個股東的專長，釋放出龐大力量以驅動金融科技的發展。

在品牌標誌方面，整個圖形由六個「能量圈」組成，分別象徵著創新、科技、智慧、領先、高效及用戶為先的銀行使命。標誌以不規則的柔性圓圈呈現，象徵富融銀行的貼心服務體驗。而黃紅橙的色調配搭深紫灰亦更凸顯能量感。

為大眾帶來智慧創新

富融銀行表示，將秉承促進普及金融的理念，為現時未能受惠於傳統金融體系的消費者，如小額存戶提供服務，當中的措施包括不設最低戶口結餘要求及免收最低戶口結餘收費等，讓香港普羅大眾及中小企業均能享受優質的銀行服務。

騰訊﹙0700﹚集團副總裁暨富融銀行董事長賴智明表示，富融將憑藉不斷產生的巨大能量，以及源源不絕的創意動力和領先的金融科技，為大眾帶來智慧創新、安全可靠的金融服務體驗。而富融銀行行政總裁岑志豪則指，富融銀行正式開業後能對本地金融服務帶來革命性的突破機遇及新氣象。

富融銀行由騰訊、工銀亞洲、港交所﹙0388﹚、高瓴資本聯同鄭志剛（透過其投資主體Perfect Ridge Limited）合資組成。