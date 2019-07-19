【開市快報】恒指高開123點　中生製藥升逾1%

撰文：文顥宗
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美股昨晚（18日）反覆上升，道指收市微升3點（0.01%），收報27222點，結束連續2日的跌勢。港股今早跟隨反彈，恒指開市報28585點，升123點（0.43%）；國企指數報10851點，升67點（0.62%）。
藍籌股開市普遍造好，騰訊（0700）升0.39%，報358元；友邦保險（1299）升0.06%，報86.1元；滙豐控股（0005）升0.31%，報64.95元；中國平安（2318）升0.9%，報94.95元；港交所（0388）升0.37%，報274元；領展（0823）升0.21%，報97元；中聯通（0762）升0.97%，報8.29元；新鴻基地產（0016）升0.07%，報135.3元。
港鐵（0066）昨日發盈警，指公司將為沙中線紅磡事件及屯馬線撥備20億元，今早股價低開2.96%，報54.05元。
中生製藥（1177）公布，旗下降糖藥獲國家藥監局批准通過仿製藥質量及療效一致性評價，股價高開1.02%，報8.92元。
富智康（2038）再發盈警，預料截至6月底止上半年將錄綜合虧損將達8,500萬元，惟較去年同期虧損大幅收窄，股價高開2.38%，報0.86元。