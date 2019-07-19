通訊辦﹕10月14日拍賣3.5吉赫頻譜　每兆赫底價400萬元

5政府今天 ( 19日 )刊憲5G頻譜拍賣底價。

這次拍賣涉及32條頻譜，當中20條頻譜的頻率範圍介乎3,400至3,600兆赫，各頻譜最低使用費為4,000萬元；10條頻譜的頻率範圍介乎3,300至3,400兆赫，各頻譜最低使用費為2,000萬元；2條頻譜的頻率範圍介乎4,840至4,920兆赫，各頻譜最低使用費為1.2億元。

通訊辦發言人表示：「通訊局將接連舉行該三條頻帶的拍賣，首先會於2019年10月14日舉行3.5吉赫頻帶的拍賣，接着是4.9吉赫頻帶的拍賣，最後是3.3吉赫頻帶的拍賣。有興趣獲取5G頻譜的人士有大約兩個月的時間準備申請，並於2019年9月12及13日內向通訊辦提交申請。」

發言人說：「政府已就使用3.3吉赫、3.5吉赫及4.9吉赫頻帶內的頻譜定下拍賣底價，分別為每兆赫200萬元、每兆赫400萬元及每兆赫300萬元。實際須繳付的頻譜使用費金額將透過個別的拍賣釐定。」

發言人補充說：「為避免頻譜持有量過度集中於單一頻譜受配者，通訊局會就3.5吉赫頻帶拍賣的任何受配者施加70兆赫的頻譜上限，以及分別就3.3吉赫頻帶和4.9吉赫頻帶拍賣的任何受配者施加40兆赫的頻譜上限。」