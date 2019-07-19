中金料貨幣政策保持適中　財政政策續減稅降費

《路透》報道，中金發表報告，對7月可能召開的中共中央政治局會議作出前瞻稱，預計會議對當前經濟下行壓力較重視，建議政策保持定力，也會兼具靈活性，貨幣政策將保持鬆緊適度。下半年宏觀政策將在「穩增長」和「防風險」之間尋求平衡，財政政策繼落實減稅降費，房地產政策將保持對樓價上漲的高度警愓。

報告指出，貨幣政策保持鬆緊適度，若美國聯儲局減息將給人民銀行貨幣政策帶來更大空間。 6月銀行間質押式回購加權平均利率為1.74%，比5月下降0.53百分點。同時，聯儲局大概率會在7月底減息，到時人行有可能向下微調公開市場操作利率，預計國內銀行間流動性保持充裕。

中金於報告內續稱，預期財政政策繼續落實減稅降費，兼顧財政收支平衡。但因為同時大規模減稅降費的關係，下半年財政面臨一定壓力，財政部門可能通過增加國企上繳利潤、清理盤活存量資金、壓縮一般性支出等措施實現收支平衡。

上半年房地產投資、新開工面積增長迅速，土地成交活躍（視覺中國）

若不確定性增加 料政府再加大逆周期調節力度

同時，報告又認為房地產政策保持對房價上升的高度警惕。上半年房地產投資、新開工面積增長迅速，土地成交活躍。而政治局亦會堅持“房住不炒”定位，要求進一步落實長效機制。為防範房地產企業外債風險，監管部門近期收緊房地產信託。發改委發通知要求房地產企業發行外債只能用於置換未來一年內到期的中長期境外債務。

報告預計，下半年政策將保持定力，兼具靈活性。如果不確定性再度上升，逆周期調節力度可能加大。如果中美貿易達成協議，經濟下行風險會進一步緩解，國內政策可能進一步加強防範金融風險。