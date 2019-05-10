中國5G手機時代快到？　中金公司稱或要2020年才大量出貨

中國手機製造商陸續公布推出5G手機，市場早前炒起5G概念股。不過熱潮過後，各公司仍未有具體的發售日期，而5G網絡亦未開通。有報告指，中國的5G時代仍然未到，市場目前過份樂觀。

SoC晶片組未量產 無法大量生產5G手機

中金公司（3908）發表研究報告，認為目前市場對5G商用發展太過樂觀。報告指出，結合5G網絡及處理器的一體化「系統單晶片」（SoC）模組，最快要今年第四季才能大量投產，再加上各國才剛開始部署5G，預計5G手機要大規模出貨，最快要等到2020年上半年。

SoC晶片組是指配備處理器、記憶體、網絡晶片等的組件，在耗電及體積上有優勢。

中興等中國公司已公布5G手機，但關鍵零件最快要到第四季才有大量供應，因此中金預計最快要到明年上半年才能大批出貨。（路透社）

雖然三星、LG、華為、小米、中興、OPPO、vivo等都已經公布5G手機，但目前只有三星及LG在韓國發售，其他仍然未能量產及推出。

目前全球有6間公司生產手機用5G網絡晶片，包括高通（Qualcomm）、三星、Intel、聯發科、華為海思以及紫光晨銳。

手機市場繼續飽和 中國首4個月出貨跌5.8%

在5G產品正式推出前，手機市場仍然面對飽和局面。中國智能手機在去年11月至3月，連續5個月出貨量下跌，到了4月才反彈。今年首4個月，內地智能手機出貨量為1.08億部，按年下跌5.8%。