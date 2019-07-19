百威英博分拆亞太業務撻Q　即以113億美元售澳洲業務予朝日還債

百威英博未能將百威亞太上市（原上市編號﹕1876）後，為求減債，不足一周再有新動作。百威英博宣布，向日本啤酒公司朝日集團出售澳洲地區業務，作價113億美元（881.8億港元）。相關款項將會悉數用作還款。

百威英博指出，有關作價等於澳洲業務在2018年的正常化除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）的18倍；又指出是次交易授予朝日在澳洲使用百威品牌的權利。

該公司指出，出售澳洲業務後，可以加快在亞太區內其他高速增長市場發展，同時亦可以透過去槓桿及提升增長機會，為股東帶來額外價值。

暗示日後再次推動百威亞太上市

另一方面百威英博又期望，日後可以合理的估值，完成潛在的亞太區業務小部份權益出售計劃。

公司行政總裁Carlos Brito認為，在亞太區仍有龐大潛力，並成為公司業務增動力，又指出公司的商業計劃及人材，足以讓公司繼續捕捉區內發展機會。

公司指出出售業務後，款項用於還債，並承諾至2020年底時，在不計及是次交易情況下，將其淨負債對EBITDA比率降至4倍。

百威亞太宣布終止上市

百威亞太原訂於今日掛牌，集資額最多約765億元；若成功掛牌，會成為今年內全球新股集資王。可是百威英博於上周六凌晨宣布，擱置百威亞太上市計劃，成為香港歷來最大宗終止上市的新股。

百威英博指出，擱置百威亞太上市，與市況等眾多因素有關。另有市場人士認為，百威亞太終止上市，是因長線基金投資者未能與公司就定價達成共識。

此外《彭博》報道，由於百威亞太未能上市，讓摩根大通及摩根士丹利兩名保薦人，損失1.7億美元收入及獎金。