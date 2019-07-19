新創建斥近46億元人民幣　中標湖南長瀏高速公路24年特許經營權

新創建集團（0659）宣布成功透過網上公開拍賣，中標湖南長瀏高速公路的特許經營權。公司於公告內指出，競投價為45.71億元（人民幣‧下同），其中8億元保證金已支付，須於今年8月2日或之前支付餘下37.71億元。

公司擬透過內部資源或銀行融資，提供資金支付餘款。

公司指出長瀏高速公路總長度為65公里，去年日均車流量逾2.9萬架次，從2013年10月起開始營運，特許經營權會在2043年屆滿。

是項特許經營權包括收費權、廣告經營權、服務設施經營權及若干目前處於閒置狀態的停車場土地使用權。

公司董事會指出長瀏高速公路為優質基建資產，預料帶來即時盈利及現金貢獻；憑藉剩餘24年特許經營權年期，收購可為公司道路業務的可持續性發展作出貢獻。

新創建執行董事鄭志明進一步指出，「集團一直物色具長遠增長潛力、並可以為集團提供即時盈利貢獻的優質道路項目。是次收購除了達到此目標，也符合集團透過收購優質資產，持續優化業務組合的發展策略，此舉將會為股東提升回報，增加集團投資價值。」

於2019年6月30日，新創建在內地營運15個收費道路項目，除了大灣區7個收費道路項目之外，亦包括2018年收購若干權益的湖北隨岳南高速公路及湖南隨岳高速公路。投得長瀏高速公路的特許經營權後，將加強集團在湖南省與湖北省的投資力度，並有利集團整合資源及掌握資訊(例如車流變化)，有助提升集團在兩湖地區的管理效率，增加拓展機遇。

鄭志明補充，國內的城鎮化及工業化發展，由沿海已發展城市逐步伸延至內陸城市，湖南省與湖北省位處中國中部，是富有增長潛力的重要交通樞紐，乃集團在道路業務方面其中一個策略性據點，因此，公司樂於加強在兩湖地區的業務發展。