國泰完成收購香港快運　繼續以獨立廉航模式營運

國泰航空 （0293）公布，完成收購廉航香港快運（HK Express）。公告指，有關公司收購香港快運航空有限公司的100%股本權益，公司欣然宣佈已於今年7月19日完成收購。國泰行政總裁何杲表示，繼續以獨立廉航模式營運。

現任國泰商務及貨運董事林紹波，將成為香港快運的行政總裁。（國泰提供圖片）

國泰董事空降快運任行政總裁

國泰在今年3月下旬宣布，斥資49.3億元收購香港快運，惟當時國泰亦指出，收到一名來自香港快運的中間控股公司股東有意爭辯交易，反對將海航集團將香港快運售予國泰。

現任國泰商務及貨運董事林紹波將出任香港快運的行政總裁，他將會帶領公司團隊發展業務。林已在國泰航空集團和港機工程公司工作二十多年。

國泰航空行政總裁及香港快運主席何杲表示，香港快運會繼續以獨立的廉航模式營運。他又稱，想向香港快運乘客保證，航空公司的營運模式不變，業務如常運作。

國泰行政總裁：快運不會與國泰合併

國泰航空行政總裁兼香港快運主席何杲亦向員工發信稱，香港快運不會與國泰航空合併，繼續朝過去6年的廉航方向獨立發展。他肯定，未來的發展令人振奮，期盼香港航空可以為國泰航空集團帶來新的機遇及優勢。

林紹波向員工發信指，上任的首要任務是聆聽員工的意見，了解什麼才是對員工最重要，以及了解如何有效能夠服務顧客。

另外，國泰航空亦公布委任劉凱詩為商務董事，接任已調職的商務及資運董事林紹波。劉凱詩負責客運業務的收益管理及銷售分鎖，以及客運貨運整體的機隊及網級規劃事宜，她之前為國泰航空策劃部總經理，過去4年負責制定和執行國泰航空、港龍航空的機隊、網絡及航班編排策略。其原定職位則由顧客及商務總裁盧家培統理。